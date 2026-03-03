Der Mann arbeitet voll und bringt den Großteil des Einkommens nach Hause, die Frau verdient weniger. Wo dieses Muster besonders deutlich wird.
03.03.2026 - 08:46 Uhr
Wiesbaden - Nur in wenigen Fällen trägt die Frau in Deutschland einen größeren Teil zum gemeinsamen Einkommen bei als der Mann. Lediglich in jedem zehnten Paarhaushalt (9,9 Prozent) hatte die Frau ein höheres Nettoeinkommen als ihr Ehe- oder Lebenspartner. Das teilt das Statistische Bundesamt zum Internationalen Frauentag am 8. März anhand von EU-Daten mit. Damit ist der Anteil der Frauen als Hauptverdienerinnen seit 2021, als er bei 10,5 Prozent lag, sogar leicht gesunken.