Teile der CDU gehen auf Distanz zu Julian Hagels „Hetzkanal“ „Nius“. Doch der Frontmann findet lobene Worte für den CDU-Landeschef Hagel, der zu der Diskussion schweigt.

Andreas Müller 11.10.2024 - 16:18 Uhr

Kurz vor dem für Freitagabend geplanten Auftritt des Ex-„Bild“-Chefredakteurs Julian Reichelt bei einer CDU-Veranstaltung im Europapark Rust schweigt der Landesvorsitzende Manuel Hagel weiter zu dem parteiinternen Streit darüber. Hagel äußerte sich auch am Freitag nicht zur Kritik der südbadischen CDU-Führung, die die Einladung an den Frontmann des Online-Portals „Nius“ bedauerte und von einem „Hetzkanal erster Klasse“ sprach. Verantwortlich seien aber die Untergliederungen der Partei, argumentierte eine CDU-Sprecherin ebenso wie die Bezirkspartei. Hagel hatte sich im März bei „Nius“ von Reichelts Chefreporter, einem ehemaligen „Bild“-Mann, interviewen lassen. Dies war in der CDU teilweise kritisch kommentiert worden.