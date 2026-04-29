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  4. Erste Frau im Vorstand wirft nach 24 Monaten hin

Knall bei der Sparda-Bank Erste Frau im Vorstand wirft nach 24 Monaten hin

Knall bei der Sparda-Bank: Erste Frau im Vorstand wirft nach 24 Monaten hin
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Susanne Drescher war die erste Frau im Vorstand der Sparda-Bank – jetzt räumt sie ihren Stuhl. Foto: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG

Paukenschlag bei der Sparda-Bank: Die erste Frau im Vorstand der Bank schmeißt nach nach nur zwei Jahren das Handtuch. Was führte zur Trennung von Susanne Drescher?

Digital Desk: Jonas Schöll (jo)

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg und ihre Vorständin Susanne Drescher gehen getrennte Wege. Die Zusammenarbeit endet zum 30. April 2026, nur knapp zwei Jahre nachdem Drescher als erste Frau in den Vorstand der Genossenschaftsbank berufen wurde. Die Aufgaben der scheidenden Vorständin werden von den verbleibenden drei Vorständen übernommen.

 

Wie die Bank am Mittwoch weiter mitteilte, endet die Zusammenarbeit im „besten beidseitigem Einvernehmen“. Allerdings habe man sich über die weitere Zusammenarbeit uneins gezeigt, was nun zur Trennung geführt habe. „Wir wünschen ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute“, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Hellmann.

Erste Vorständin in der Geschichte wird weggelobt

Drescher war im Sommer 2024 als Generalbevollmächtigte in den Vorstand aufgerückt und hatte damit als erste Frau in der Geschichte der Sparda-Bank Baden-Württemberg dieses Gremium komplettiert. Zuvor war sie bereits fast 17 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Genossenschaftsbank tätig gewesen.

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Laut Aufsichtsratsvorsitzendem Hellmann war sie maßgeblich am erfolgreichen Wechsel zum genossenschaftlichen IT-Dienstleister beteiligt, einem der größten Unternehmensprojekte der vergangenen Jahre. „Wir sind Susanne Drescher sehr dankbar für alles, was sie in den vergangenen Jahren für unsere Bank geleistet hat“.

Wer Susanne Dreschers Aufgaben übernimmt

Die Geschäftsfelder, für die Drescher zuständig war – darunter unter anderem Unternehmensservice, IT-Projektmanagement, Datenschutz und Compliance-Management – werden künftig von den verbleibenden drei Vorständen verantwortet. Dazu gehören der Vorstandsvorsitzende Martin Buch, der stellvertretende Vorsitzende Michael Lichtner sowie Vorstand Markus Müller.

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Martin Buch betonte mit Blick auf die Zukunft: „Unser Fokus liegt voll und ganz auf der Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden. Wir werden in diesem und in den folgenden Jahren unsere Position als Baufinanzierer Nummer 1 in Baden-Württemberg weiter ausbauen.“

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg ist mit einer Bilanzsumme von 15 Milliarden Euro und rund 460.000 Mitgliedern die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank im Land. Sie entstand 1999 aus der Fusion der Sparda Banken Karlsruhe und Stuttgart und verfolgt weiterhin das genossenschaftliche Prinzip der Förderung ihrer Mitglieder. Neben dem Bankgeschäft engagiert sich die Bank über ihren Gewinnsparverein und fünf Stiftungen auch sozial, kulturell und nachhaltig in Baden-Württemberg.

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