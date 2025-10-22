Knall in Ludwigsburg Von der geplanten Stadtbahn bleibt wohl nur ein Bruchteil
Nach langem Hin und Her und vielen Diskussionen hat sich die Stadt Ludwigsburg zu einer Beschlussvorlage durchgerungen. Und die hat es in sich.
Am Ende nützt auch der Name Lucie – Ludwigsburger City-Express – wohl nichts: Die Stadtbahn wird noch in der Planungsphase von der Realität ausgebremst. Die Stadt Ludwigsburg kann sich derzeit nur den Streckenabschnitt von Markgröningen zum Ludwigsburger Bahnhof vorstellen. Der Rest gilt als zu teuer und zu schwierig.