Knapp zwei Millionen Euro soll ein Ehepaar jahrelang unbemerkt aus städtischen Parkautomaten gestohlen haben. Vor Gericht finden sie schnell klare Worte - und es fließen Tränen.
05.05.2026 - 10:27 Uhr
Im Prozess um einen Millionendiebstahl aus Parkautomaten in Kempten im Allgäu hat das angeklagte Ehepaar die Vorwürfe zum Auftakt in vollem Umfang gestanden. „Ich habe viele Menschen enttäuscht. Ich bereue meine Taten zutiefst“, sagte der 40-jährige Mann im Landgericht Kempten am Morgen unter Tränen. Die Anklageschrift sei in allen Punkten richtig. Der ehemalige Mitarbeiter der Stadt soll binnen zehn Jahren mit Hilfe seiner 39-jährigen Frau rund 1,9 Millionen Euro erbeutet haben.