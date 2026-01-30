Acht Kegelbrüder aus dem Münsterland sollen nach einem Brand auf Mallorca für sieben Jahre ins Gefängnis. Die Anklage wirft ihnen vorsätzliche Brandstiftung vor.
30.01.2026 - 15:42 Uhr
Acht deutsche Hobbykegler sollen nach dem Willen der spanischen Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Brandstiftung für sieben Jahre ins Gefängnis. Das ging aus der Klagschrift gegen die sogenannten Kegelbrüder aus dem Münsterland hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Zudem sollten sie zusammen Schadenersatz in Höhe von 100.000 Euro zahlen. Die jungen Männer haben von Anfang an bestritten, für den Brand am 20. Mai 2022 in einer Kneipe am Ballermann verantwortlich zu sein.