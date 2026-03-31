 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. So funktioniert Erste Hilfe am Hund

Knochenbrüche und Atemnot So funktioniert Erste Hilfe am Hund

Knochenbrüche und Atemnot: So funktioniert Erste Hilfe am Hund
1
Am Stoffhund wird das Anlegen eines Verbandes geübt: Margarete Hetzinger von der Hundeschule Hetzinger und Dozent Jürgen Greiner. Foto: Roberto Bulgrin

Ist der Hund gesund, freut sich der Mensch. Geht es dem Tier schlecht, kann der Mensch etwas dagegen tun. Ratschläge gab es beim Erste-Hilfe-Kurs in Baltmannsweiler.

Reporterin: Simone Weiß (swe)

Notruf ausgelöst. Rettungskräfte alarmiert. Hilfe naht. Beim Menschen sollte es in Notfällen rasch gehen. Bei Tieren aber kann es dauern, bis Rettung kommt. Auch darum wurde in der Hundeschule Hetzinger in Baltmannsweiler-Hohengehren ein Erste-Hilfe-Kurs für Hunde angeboten. Frauen und Herrchen sollten wissen, was im Bedarfsfall zu tun ist – dafür gab Referent Jürgen Greiner viele Tipps.

 

Anlässe: Gründe für Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Hund gibt es laut Jürgen Greiner viele. Als Beispiele nennt er große Blut- oder Flüssigkeitsverluste nach Erbrechen, Durchfall oder großflächigen Verbrennungen. Ein Eingreifen sei auch bei drohenden oder eingetretenen Verengungen der Atemwege etwa durch Fremdkörper im Kehlkopfbereich wie fest sitzendes Spielzeug nötig. Denkbar sind aber auch Bissverletzungen, Knochenbrüche oder Verstauchungen.

Erste Reaktionen: Ist ein Notfall eingetreten, rät Jürgen Greiner zu ein paar Grundregeln. Die erste und oberste lautet: „ruhig bleiben.“ Die Ausgangslage sollte beurteilt und die eigene Sicherheit, der eigene Schutz etwa vor Bissen, gewährleistet sein. Wichtig seien ein Beruhigen und Anleinen des Tieres. Sicherungen und Fixierungen könnten nötig werden. Weitere Maßnahmen könnten seiner Darstellung nach sein, dem Hund eine Maulschlinge anzulegen oder ihn in Seitenlage zu bringen.

Herzschlagfrequenz: Das Messen von Herzschlagfrequenz und Temperatur kann Teil der Ersten Hilfe sein. Der Puls wird laut Greiner am besten an der Innenseite des hinteren Oberschenkels nahe der Leistengegend gemessen. Normalwerte der Herzschlagfrequenz sind bei kleinen Rassen und Welpen 100 bis 150 Schläge pro Minute, bei mittleren Hunden 70 bis 130 Schläge, bei großen Hunden 60 bis 120 Schläge.

Der Hund kann laut Jürgen Greiner nur eine Außentemperatur von 27 Grad mit Hecheln ausgleichen Foto: Stephan Jansen/dpa

Temperatur: 
Die rektal gemessene Temperatur sollte bei 37,5 bis 38,5 Grad liegen. Bei kleineren Rassen und Welpen könne die Temperatur auch um bis zu ein Grad nach oben abweichen. Von Fieber werde ab 39 Grad gesprochen. Untertemperaturen liegen bei 36 Grad oder darunter. Der Hund atmet in Ruhe mit geschlossenem Fang durch die Nase. Eine normale Atemfrequenz gibt Jürgen Greiner mit 40 bis 60 Atemzügen pro Minute an. Erhöht sei der Wert bei 70 bis 120 Atemzügen pro Minute, erniedrigt bei 20 Atemzügen oder darunter. Ein Verwechseln mit dem Hecheln solle nicht passieren, so Greiner. Das diene der Regulierung der Körpertemperatur.

Bei hohen Temperaturen sollten kleine Mengen Wasser angeboten werden

Hecheln: Der Hund kann laut Jürgen Greiner nur eine Außentemperatur von bis zu 27 Grad mit Hecheln ausgleichen. Höhere Temperaturen verursachten einen Wasserverlust und damit eine Eindickung des Blutes. Das könne bei längerer Dauer zum Tod durch Kreislaufversagen führen. Bei höheren Temperaturen müssten dem Tier daher regelmäßig kleine Mengen Wasser angeboten werden. An heißen Tagen sollte immer Wasser mitgeführt werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Vom Hund bis zum Eichhörnchen: Der Tierprothesenmacher

Docutainment Vom Hund bis zum Eichhörnchen: Der Tierprothesenmacher

B isse: Jürgen Greiner warnt davor, dass auch kleinere, harmlos aussehende Bissverletzungen zu gefährlichen Verletzungen führen könnten. Infektionen wären durch eindringende Bakterien möglich. Die Wunde sollte darum desinfiziert und gegebenenfalls das Haar an den betroffenen Stellen vorsichtig geschnitten werden. Eine genaue Untersuchung der Bissstelle sei unerlässlich. Die Wunden sollten innerhalb von vier bis sechs Stunden durch einen Tierarzt versorgt werden: „Je früher, desto besser.“

Blutstillung:
Leichte Blutungen lassen sich laut Jürgen Greiner am besten durch gleichbleibenden Druck über mehrere Minuten stillen. Stärkere Blutungen, die dadurch nicht unter Kontrolle gebracht werden können, müssten mit einem Druckverband versorgt und vom Tierarzt behandelt werden: „Tiefe klaffende Wunden nicht desinfizieren. Das kann das spätere Vernähen behindern.“

Weitere Themen

Knochenbrüche und Atemnot: So funktioniert Erste Hilfe am Hund

Knochenbrüche und Atemnot So funktioniert Erste Hilfe am Hund

Ist der Hund gesund, freut sich der Mensch. Geht es dem Tier schlecht, kann der Mensch etwas dagegen tun. Ratschläge gab es beim Erste-Hilfe-Kurs in Baltmannsweiler.
Von Simone Weiß
Kreis Esslingen: Wettercocktail sorgt für einige Unfälle – was ist an Ostern?

Kreis Esslingen Wettercocktail sorgt für einige Unfälle – was ist an Ostern?

Er ist als launenhaft verschrien – und er kündigt sich bereits vorab an. Der April brachte am Montag Wetterkapriolen und Verkehrsprobleme. Wie sieht es an Ostern aus?
Von Simone Weiß
Köngen: „Eintrachthalle zum Beben bringen“: Zwei Tage lang gibt’s Konzerte

Köngen „Eintrachthalle zum Beben bringen“: Zwei Tage lang gibt’s Konzerte

Zum zehnjährigen Jubiläum haben sich die Fußballer des TSV Köngen etwas Besonderes überlegt - erstmals findet das Benefizkonzert „Rock under the Glock“ an zwei Tagen statt.
Von Sebastian Xanke
Filderstadt: Neubau für den TÜV – was heißt das für die Umgebung?

Filderstadt Neubau für den TÜV – was heißt das für die Umgebung?

Schon lang plant das Prüfungsunternehmen, im Gewerbegebiet Bernhausen-West sein Gebäude zu verlassen und nebenan neu zu bauen. Was ist geplant?
Von Caroline Holowiecki
Historisches Luftbild: Einwohnerzahl mehr als verdoppelt: So massiv hat sich Wernau verändert

Historisches Luftbild Einwohnerzahl mehr als verdoppelt: So massiv hat sich Wernau verändert

Wernau hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Luftaufnahmen aus dem Kreisarchiv Esslingen bezeugen den drastischen Wandel.
Von Sebastian Xanke
Ostern im Garten: Tipps vom Profi für den Garten: „Wo ein Baum steht, müssen auch Stauden ran“

Ostern im Garten Tipps vom Profi für den Garten: „Wo ein Baum steht, müssen auch Stauden ran“

Michael Moll von Stauden Moll in Echterdingen ist stolz auf die vielfältigen Eigengewächse. Seiner Pfingstrosen wegen kommen Leute sogar aus der ganzen Region auf die Fildern.
Von Armin Friedl
Service im Bürgeramt: Filderstadt muss sparen: Bürgerservice wird eingeschränkt

Service im Bürgeramt Filderstadt muss sparen: Bürgerservice wird eingeschränkt

Die Stadt Filderstadt muss sparen und setzt dies um: Von April an sind das Bürgeramt Bernhausen und der i-Punkt samstags geschlossen. Wie sind die neuen Öffnungszeiten?
Von Rebecca Anna Fritzsche
Krise in Altbach: Etliche Gebühren erhöht, Hallenbad bleibt zu – das ist geplant

Krise in Altbach Etliche Gebühren erhöht, Hallenbad bleibt zu – das ist geplant

Altbach braucht dringend Geld. Im Gemeinderat wurde deshalb die Erhöhung mehrerer Gebühren beschlossen. Wo die Gemeinde sparen will – und wo nicht.
Von Philipp Braitinger
Landtagswahl im Kreis Esslingen: Wahlhelfer im Stress: Wie viele Fehler wurden beim Auszählen gemacht?

Landtagswahl im Kreis Esslingen Wahlhelfer im Stress: Wie viele Fehler wurden beim Auszählen gemacht?

Der Vorsprung war hauchdünn. Nur um 0,5 Prozent lagen die Grünen bei der Landtagswahl vor der CDU. Fast jede Stimme zählte. Wie hoch war die Fehlerquote im Kreis beim Auszählen?
Von Simone Weiß
Diebstahlserie im Kreis Esslingen: Schrecksekunde: Plötzlich steht ein Einbrecher neben dem Bett

Diebstahlserie im Kreis Esslingen Schrecksekunde: Plötzlich steht ein Einbrecher neben dem Bett

Sie sollen Einbrüche fast wie am Fließband begangen haben: Drei Männer müssen sich für eine Diebstahlserie auch in Hochdorf, Plochingen und Notzigen verantworten.
Von Simone Weiß
Weitere Artikel zu Esslingen Tiere Hunde Kreis Esslingen Landkreis Esslingen
 
 