Knochenbrüche und Atemnot So funktioniert Erste Hilfe am Hund
Ist der Hund gesund, freut sich der Mensch. Geht es dem Tier schlecht, kann der Mensch etwas dagegen tun. Ratschläge gab es beim Erste-Hilfe-Kurs in Baltmannsweiler.
Ist der Hund gesund, freut sich der Mensch. Geht es dem Tier schlecht, kann der Mensch etwas dagegen tun. Ratschläge gab es beim Erste-Hilfe-Kurs in Baltmannsweiler.
Notruf ausgelöst. Rettungskräfte alarmiert. Hilfe naht. Beim Menschen sollte es in Notfällen rasch gehen. Bei Tieren aber kann es dauern, bis Rettung kommt. Auch darum wurde in der Hundeschule Hetzinger in Baltmannsweiler-Hohengehren ein Erste-Hilfe-Kurs für Hunde angeboten. Frauen und Herrchen sollten wissen, was im Bedarfsfall zu tun ist – dafür gab Referent Jürgen Greiner viele Tipps.