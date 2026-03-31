Knochenbrüche und Atemnot: So funktioniert Erste Hilfe am Hund

Notruf ausgelöst. Rettungskräfte alarmiert. Hilfe naht. Beim Menschen sollte es in Notfällen rasch gehen. Bei Tieren aber kann es dauern, bis Rettung kommt. Auch darum wurde in der Hundeschule Hetzinger in Baltmannsweiler-Hohengehren ein Erste-Hilfe-Kurs für Hunde angeboten. Frauen und Herrchen sollten wissen, was im Bedarfsfall zu tun ist – dafür gab Referent Jürgen Greiner viele Tipps.

Anlässe: Gründe für Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Hund gibt es laut Jürgen Greiner viele. Als Beispiele nennt er große Blut- oder Flüssigkeitsverluste nach Erbrechen, Durchfall oder großflächigen Verbrennungen. Ein Eingreifen sei auch bei drohenden oder eingetretenen Verengungen der Atemwege etwa durch Fremdkörper im Kehlkopfbereich wie fest sitzendes Spielzeug nötig. Denkbar sind aber auch Bissverletzungen, Knochenbrüche oder Verstauchungen.

Erste Reaktionen: Ist ein Notfall eingetreten, rät Jürgen Greiner zu ein paar Grundregeln. Die erste und oberste lautet: „ruhig bleiben.“ Die Ausgangslage sollte beurteilt und die eigene Sicherheit, der eigene Schutz etwa vor Bissen, gewährleistet sein. Wichtig seien ein Beruhigen und Anleinen des Tieres. Sicherungen und Fixierungen könnten nötig werden. Weitere Maßnahmen könnten seiner Darstellung nach sein, dem Hund eine Maulschlinge anzulegen oder ihn in Seitenlage zu bringen.

Herzschlagfrequenz: Das Messen von Herzschlagfrequenz und Temperatur kann Teil der Ersten Hilfe sein. Der Puls wird laut Greiner am besten an der Innenseite des hinteren Oberschenkels nahe der Leistengegend gemessen. Normalwerte der Herzschlagfrequenz sind bei kleinen Rassen und Welpen 100 bis 150 Schläge pro Minute, bei mittleren Hunden 70 bis 130 Schläge, bei großen Hunden 60 bis 120 Schläge.

Der Hund kann laut Jürgen Greiner nur eine Außentemperatur von 27 Grad mit Hecheln ausgleichen Foto: Stephan Jansen/dpa

Temperatur:

Die rektal gemessene Temperatur sollte bei 37,5 bis 38,5 Grad liegen. Bei kleineren Rassen und Welpen könne die Temperatur auch um bis zu ein Grad nach oben abweichen. Von Fieber werde ab 39 Grad gesprochen. Untertemperaturen liegen bei 36 Grad oder darunter. Der Hund atmet in Ruhe mit geschlossenem Fang durch die Nase. Eine normale Atemfrequenz gibt Jürgen Greiner mit 40 bis 60 Atemzügen pro Minute an. Erhöht sei der Wert bei 70 bis 120 Atemzügen pro Minute, erniedrigt bei 20 Atemzügen oder darunter. Ein Verwechseln mit dem Hecheln solle nicht passieren, so Greiner. Das diene der Regulierung der Körpertemperatur.

Bei hohen Temperaturen sollten kleine Mengen Wasser angeboten werden

Hecheln: Der Hund kann laut Jürgen Greiner nur eine Außentemperatur von bis zu 27 Grad mit Hecheln ausgleichen. Höhere Temperaturen verursachten einen Wasserverlust und damit eine Eindickung des Blutes. Das könne bei längerer Dauer zum Tod durch Kreislaufversagen führen. Bei höheren Temperaturen müssten dem Tier daher regelmäßig kleine Mengen Wasser angeboten werden. An heißen Tagen sollte immer Wasser mitgeführt werden.

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B isse: Jürgen Greiner warnt davor, dass auch kleinere, harmlos aussehende Bissverletzungen zu gefährlichen Verletzungen führen könnten. Infektionen wären durch eindringende Bakterien möglich. Die Wunde sollte darum desinfiziert und gegebenenfalls das Haar an den betroffenen Stellen vorsichtig geschnitten werden. Eine genaue Untersuchung der Bissstelle sei unerlässlich. Die Wunden sollten innerhalb von vier bis sechs Stunden durch einen Tierarzt versorgt werden: „Je früher, desto besser.“

Blutstillung:

Leichte Blutungen lassen sich laut Jürgen Greiner am besten durch gleichbleibenden Druck über mehrere Minuten stillen. Stärkere Blutungen, die dadurch nicht unter Kontrolle gebracht werden können, müssten mit einem Druckverband versorgt und vom Tierarzt behandelt werden: „Tiefe klaffende Wunden nicht desinfizieren. Das kann das spätere Vernähen behindern.“