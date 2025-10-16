Vier Jahre nach dem Verschwinden eines Stuttgarters in den Alpen herrscht Gewissheit: In Vorarlberg wurden seine Überreste entdeckt – die Polizei geht von einem Absturz aus.
16.10.2025 - 07:22 Uhr
Vier Jahre nach dem Verschwinden eines deutschen Berghirten an der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich sind Überreste des Toten entdeckt worden. Ein DNA-Abgleich des Knochenfundes habe Gewissheit gebracht, teilte die österreichische Polizei mit. Der Hirte stammte nach Polizei-Angaben aus Stuttgart und hatte auf einer Schweizer Alm gearbeitet.