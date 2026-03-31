Vor dem Landgericht stehen vier Männer, die sich im Netz als Mädchen ausgegeben und ihre Opfer ausgeraubt sowie schwer misshandelt haben sollen. Nun haben sich drei Angeklagte geäußert.
31.03.2026 - 17:09 Uhr
Sie sollen sich auf der Internetplattform Knuddels als junge Frauen ausgegeben haben, um dann Männer in die Falle zu locken, sie schwer zu misshandeln und auszurauben. Insgesamt 15 Taten werden einer Bande von vier jungen Männern im Alter von 19 und 20 Jahren zur Last gelegt. Angeklagt sind sie unter anderem wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und besonders schwerer räuberischer Erpressung. An diesem Dienstag ist der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart fortgesetzt worden.