In der vergangenen Woche ist das nur 14 Monate alte Koala-Weibchen gestorben. Es wird noch obduziert. Und wie geht es den anderen Beuteltieren?
20.08.2025 - 06:00 Uhr
Schock und Trauer: In der vergangenen Woche musste der Stuttgarter Zoo mitteilen, dass das nur 14 Monate alte Koala-Jungtier Jimbelung in der Wilhelma gestorben ist. Ersten Angaben zufolge soll das Beuteltier an einer Atemwegserkrankung gestorben sein. Nun soll eine Obduktion nähere Hinweise zur Todesursache des Tieres geben. Ergebnisse der Untersuchungen zur Todesursache liegen aber noch nicht vor.