Die geplatzte Richterwahl hat der Koalition die Sommerpause verhagelt. Und das Thema sei auch noch nicht erledigt, sagt die SPD-Chefin. Besonders einer steht im Fokus.
10.08.2025 - 18:45 Uhr
Berlin - Auch nach dem Rückzug von Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf sieht SPD-Chefin Bärbel Bas noch deutlichen Gesprächsbedarf mit der Union. Die missglückte Verfassungsrichterwahl und das Verhalten des Koalitionspartners seien "für mich auch keine Kleinigkeit und das ist auch noch nicht geklärt", sagte Bas im Sommerinterview des "Berichts aus Berlin" der ARD.