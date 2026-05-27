Stockende Reformen, Iran, Ukraine: Der Kanzler muss sich mit Krisen und Kriegen herumschlagen. Sein Image ist schwer angekratzt. Wartet ein anderer schon auf seine Chance?
27.05.2026 - 14:27 Uhr
Berlin/Düsseldorf - Eigentlich ist es ein Wohlfühltermin für Friedrich Merz - von denen der Kanzler derzeit nicht gerade zu viele haben dürfte. In der Schützenhalle von Hüsten, einem Stadtteil von Arnsberg im Hochsauerlandkreis, wollte der Parteichef am Abend zum Thema "80 Jahre Neheim-Hüstener Programm" seiner CDU reden. Es geht um eine Art Gründungsdokument seiner Partei, das der "Zonenausschuss der CDU der britischen Zone" 1946 auf Einladung Konrad Adenauers verabschiedet hat.