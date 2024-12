Das Bündnis von CDU und SPD in Sachsen ist die wackligste Koalition der ganzen Republik, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 04.12.2024 - 15:47 Uhr

In Sachsen hat die CDU lange mit absoluter Mehrheit regiert. Künftig will sie ohne Mehrheit regieren. Das am Mittwoch vereinbarte Bündnis mit der SPD ist die wackligste Koalition der kompletten Republik. Ihr fehlen zehn Stimmen im Landtag, um einen Ministerpräsidenten wählen und Gesetze beschließen zu können. Das bedeutet so etwas wie eine Regierungskrise auf Dauer.