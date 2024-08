Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält eine Koalition seiner Partei mit CDU und CSU nach der Bundestagswahl für durchaus denkbar.

red/AFP 23.08.2024 - 14:51 Uhr

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält eine Koalition seiner Partei mit CDU und CSU nach der Bundestagswahl für durchaus denkbar. „Natürlich ist auch Schwarz-Grün für 2025 eine realistische Möglichkeit“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online-Ausgaben). „Wir arbeiten mit der CDU in Baden-Württemberg und in den schwarz-grünen Bündnissen in den anderen Ländern konstruktiv und gut zusammen.“