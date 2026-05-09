Der Bundesrat schlägt der Koalition ein Instrument zur Entlastung der Bürger aus der Hand. Doch das Versprechen, die Folgen des Iran-Kriegs abzumildern, will sie einhalten. Bloß wie?
Berlin - Nach dem vorläufigen Aus für die versprochene Entlastungsprämie für Beschäftigte richten sich die Blicke der Koalition auf das nächste Spitzentreffen bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Im Bundesrat verfehlte die Prämie am Freitag die nötige Mehrheit: Nur 4 von 16 Ländern stimmten zu. Ein Treffen des Koalitionsausschusses am Dienstag bietet nach den Worten von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) nun die Möglichkeit zu beraten, wie es weitergeht.