In der Bevölkerung hat das Heizungsgesetz der damaligen rot-grünen Koalition für viel Unsicherheit gesorgt. Schwarz-Rot verhandelt über eine Reform. Stehen die Gespräche vor dem Abschluss?
24.02.2026 - 16:41 Uhr
Berlin - Union und SPD wollen noch am Abend ihre Verhandlungen über eine Reform des umstrittenen Heizungsgesetzes fortsetzen. Das teilte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag mit. An der Fraktionssitzung nahm kurz vor seinem für den Abend geplanten Flug zum Antrittsbesuch in China auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) teil.