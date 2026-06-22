Die Rentenkommission macht Vorschläge zur künftigen Altersvorsorge. Die Empfehlungen stoßen auf heftige Kritik - aber auch auf Lob.
22.06.2026 - 02:00 Uhr
Berlin - Schon vor der offiziellen Vorstellung sorgen die Vorschläge der von der Bundesregierung eingesetzten Rentenkommission für heftige Diskussionen. Kritik an den am Wochenende bekanntgewordenen Punkten kam vor allem von der Linken und Gewerkschaften. Die Rentenkommission schließt heute ihre Beratungen ab. Ihre Vorschläge wollen die Fachleute am morgigen Dienstag offiziell im Kanzleramt an die Bundesregierung übergeben.