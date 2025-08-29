Die schwarz-roten Koalitionsspitzen tagen in Würzburg, um Schwerpunkte für den Herbst festzulegen - und sehen neue Arbeitsmarktzahlen als Ansporn.
29.08.2025 - 11:39 Uhr
Würzburg - Union und SPD wollen angesichts des Anstiegs der Arbeitslosigkeit einen Kurs für mehr Wirtschaftswachstum vorantreiben. Drei Millionen Erwerbslose seien eine Wegmarke, wo alle sehen, in welcher schwierigen Lage Deutschland im dritten Jahr in der Rezession sei, sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) bei der Fortsetzung einer Klausur der Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD in Würzburg. Wieder Wachstum zu schaffen, sei daher ein Schwerpunkt des Koalitionsvertrags.