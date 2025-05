Es ist gut, dass Entlastungen für die Wirtschaft schnell kommen sollen. Bald müssen Merz und Klingbeil aber zeigen, ob sie nicht nur Geld ausgeben, sondern auch sparen können.

Tobias Peter 28.05.2025 - 21:07 Uhr

Der Außenkanzler – so ist Friedrich Merz nach kürzester Zeit im Amt bereits genannt worden. Und diese Bezeichnung hatte den Klang, als würde sich da einer davor drücken, sich um seine eigentlichen Aufgaben im Inland zu kümmern. Das ist unfair. Denn Merz‘ Reisen nach Frankreich, Polen, Litauen und auch Finnland waren nötig, um – in Zeiten, in denen die USA nicht einmal mehr ansatzweise verlässlich sind – Gemeinsamkeit in Europa zu organisieren. Gerade, wenn es um die Unterstützung der von Russland überfallenen Ukraine geht. Hier ist Merz etwas gelungen.