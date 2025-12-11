Bis tief in die Nacht beraten die Koalitionsspitzen im Kanzleramt. Über die Ergebnisse wollen sie kurz nach Sonnenaufgang informieren.
11.12.2025 - 00:22 Uhr
Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz und die Koalitionsspitzen informieren an diesem Donnerstagmorgen über die Ergebnisse ihrer stundenlangen Beratungen im Bundeskanzleramt. Am Abend ließen Union und SPD keine Informationen über die Gespräche nach außen dringen. Nach rund fünf Stunden verwiesen sie auf eine Unterrichtung über die Ergebnisse am Morgen (8.45 Uhr) durch die Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD), Merz (CDU) und Markus Söder (CSU).