CSU-Chef Markus Söder erteilt einer Koalition mit den Grünen immer wieder eine Absage. Der Grünen-Spitzenkandidat warnt vor den Folgen - und verweist auf Sachsen.

dpa 17.11.2024 - 20:08 Uhr

Berlin - Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck schließt eine schwarz-grüne Koalition nach der vorgezogenen Bundestagswahl nicht aus. "Dass die Grünen und die CDU erfolgreich miteinander regieren können, beweisen wir in vielen Bundesländern", sagte Habeck in der ZDF-Sendung "Was nun?". Da gebe es kein Tabu bei den Grünen.