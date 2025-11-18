Seit fast zehn Jahren regieren Grüne und CDU gemeinsam den Südwesten. Nach der nächsten Landtagswahl könnte sich der CDU-Spitzenkandidat auch andere Farbenspiele vorstellen.
18.11.2025 - 21:41 Uhr
Sollte es nach der Landtagswahl im Südwesten andere Koalitionsoptionen geben, könnte sich CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel ein Ende der bisherigen Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen vorstellen. „Ich sage Ihnen ehrlich: Wenn wir eine Alternative haben, eine Koalition ohne die Grünen zu bilden, ist das eher die höherrangige Alternative“, sagte Hagel bei einer Podiumsdiskussion des Verbands der Familienunternehmer in Stuttgart. Entscheidend sei, dass man als CDU so stark werde, dass man mehrere Optionen habe, um in eine gute Verhandlungsposition zu kommen.