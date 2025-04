Koalitionsverhandlungen in Berlin

US-Präsident Trump zettelt einen Zollkrieg an, die Börsen gehen auf Talfahrt – das geht auch an Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen in Berlin nicht spurlos vorbei.

dpa 07.04.2025 - 15:15 Uhr

Union und SPD sehen sich angesichts der Turbulenzen in der Weltwirtschaft und an den Börsen unter verschärftem Einigungsdruck bei ihren Koalitionsverhandlungen. „Jetzt müssen alle springen“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor Beginn neuer Verhandlungen in Berlin. Die Entwicklung mache umso deutlicher, „dass wir schnell zu Ende kommen müssen“, sagte Saarlands Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD).