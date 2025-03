Ein zentraler Knackpunkt in den Verhandlungen von Union und SPD ist aktuell das Geld. Markus Söder ist dennoch zuversichtlich - eine zeitliche Prognose gibt er aber nicht ab.

dpa 31.03.2025 - 16:19 Uhr

Berlin - CSU-Chef Markus Söder setzt darauf, dass Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen in den kommenden Tagen die zentralen - insbesondere finanziellen - Streitfragen aus dem Weg räumen. In dieser Woche werde es richtig ernst, sagte Söder vor der Fortsetzung der Gespräche in Berlin. "In dieser Woche müssen wir die großen Durchbrüche erzielen, insbesondere was die Finanzstruktur betrifft", betonte er. "Jetzt kommt die Woche der Wahrheit, würde ich sagen, in der wir die grundlegenden Weichen stellen müssen."