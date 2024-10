Jetzt geht sie los die Geflügelzeit. In Berlin kann man das ganze Jahr besondere Ente essen. Manche sagen, dass es bei Philipp Vogel im Orania die beste Ente gibt. Ein Küchenbesuch.

Anja Wasserbäch 19.10.2024 - 07:00 Uhr

Normal sind die Enten nicht. Aus Irland kommen sie, haben mehr Fett als reguläre Enten. Normal ist auch nicht der Ofen, mannshoch. Der Riesenkessel, in dem das Geflügel aufgehängt wird, steht mitten in der offenen Küche, sodass man hier im Orania in Berlin-Kreuzberg jeden Handgriff gut inspizieren kann.