Mehr Regionalität, mehr bio: Der Märktechef Thomas Lehmann ist mit der Markthalle zufrieden. Mit dem Koch Jörg Ilzhöfer macht er Werbung für die Institution.
Manche Zutaten finden sich nur in der Markthalle. Die Feigen kann Jörg Ilzhöfer zum Beispiel gar nicht genug loben: Bei Feinkost Veizoglou werden die getrockneten Früchte ungeschwefelt verkauft. „Das ist eine Besonderheit“, sagt der Koch – und es ist wichtig, weil sich der Schwefel beim Aufwärmen der Feigen in einen bitteren, metallischen Geschmack verwandelt. Für ein Mittagessen mit dem Stuttgarter Märktechef Thomas Lehmann kauft er an dem Vormittag in der Stuttgarter Institution ein. Bei gebratener Entenbrust mit Feigensoße, Rotkohlsalat und Süßkartoffelpüree pflegen die beiden Nachbarn die Partnerschaft zwischen der Kochschule und der Markthalle, die in diesem Jahr etwas umstrukturiert wurde.