Seit dreieinhalb Jahren ist der 16-jährige Henri Geiselhart Veganer. Sein älterer Bruder kann nicht auf Steaks verzichten. Wie gelingt einer Familie von der Schwäbischen Alb, dass nicht jedes Essen in einen Kulturkampf ausartet?

Julia Bosch 06.08.2024 - 20:00 Uhr

Als Henri Geiselhart mit 13 Jahren seinen Eltern eröffnet, dass er ab sofort vegan lebt, sind diese entsetzt. Zum einen ist da die Frage: Was macht es mit dem Wachstum eines Jungen in der Pubertät, wenn der keine Eier, kein Käse, keine Butter mehr isst, keine Milch mehr trinkt? Und zum anderen die Verunsicherung: Wie können sie als Familie künftig noch zusammen essen? Wenn der eine Sohn quasi zu jeder Mahlzeit Fleisch will, der andere alles Tierische verweigert, der Vater Fisch liebt und die Mutter eine leichte Laktoseintoleranz hat?