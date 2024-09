Am Wochenende fielen Schüsse auf ein Uhrengeschäft in Köln. Einen Zusammenhang mit der Explosionsserie in der Stadt und ihrer Umgebung sehen die Ermittler aber nicht. Sie haben einen anderen Verdacht.

dpa 23.09.2024 - 14:03 Uhr

Köln - Nach Schüssen auf ein Uhrengeschäft in Köln sehen Ermittler vorerst keinen Zusammenhang zu der jüngsten Explosionsserie in der Stadt. Das teilte die Kölner Staatsanwaltschaft am Montag mit. "Bei aller Vorsicht dürfte hier eher ein Rockerhintergrund anzunehmen sein", sagte Sprecher Ulrich Bremer.