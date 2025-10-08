2026 ist für BAP ein doppelter Grund zum Feiern: Die Band wird 50, Gründer Wolfgang Niedecken 75. Das wird entsprechend gewürdigt.

dpa 08.10.2025 - 10:00 Uhr

Köln - Zum 50-jährigen Bestehen geht BAP 2026 auf Tournee durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kölsch-Rocker treten dabei in großen Arenen auf, so in der Hamburger Barclays-Arena, der Stuttgarter Porsche-Arena, der Münchner Olympiahalle, der Berliner Uber-Arena und zum "Homecoming" in der Kölner Lanxessarena. Im Mittelpunkt stehe "das enorme Repertoire aus 50 Jahren inklusive der größten Hits", teilte der Konzertveranstalter Semmel mit. Der Vorverkauf beginnt am 10. Oktober dieses Jahres.