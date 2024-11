Von 7. bis 10. November findet in Köln Deutschlands wichtigste Kunstmesse statt – die Art Cologne. Vier Galerien aus Stuttgart sind dabei. Mit überraschenden Angeboten.

Nikolai B. Forstbauer 05.11.2024 - 23:19 Uhr

Mit einiger Spannung wird die Kölner Kunstmesse Art Cologne alljärlich erwartet. Sie gilt als richtungsweisend für das Marktinteresse an Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Zahllose Galerien ringen um einen Platz in den Kölner Messehallen – unter den 175 Galerien aus 24 Ländern sind von 7. bis 10. November auch vier Galerien aus Stuttgart dabei – Thomas Fuchs, Reinhard Hauff, Schlichtenmaier und Valentien. Und das Quartett bringt durchaus Überraschendes mit an den Rhein.