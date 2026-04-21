Köngen Aus leerstehendem Buchladen wird Bürgertreff für alle
Direkt im Zentrum von Köngen will sich die neue Bürgerecke zum generationsübergreifenden Bürgertreff mausern – auch um wieder für mehr Leben in der Ortsmitte zu sorgen.
Direkt im Zentrum von Köngen will sich die neue Bürgerecke zum generationsübergreifenden Bürgertreff mausern – auch um wieder für mehr Leben in der Ortsmitte zu sorgen.
Mit der neuen Bürgerecke gibt es in Köngen einen neuen Raum für Begegnung und Engagement. Das Angebot richtet sich an alle Einwohner der Gemeinde, ebenso wie Vereine, Gruppen und Initiativen, die die Räumlichkeiten in der Ortsmitte kostenlos nutzen dürfen. „Die Bürgerecke ist ein Stück gelebte Demokratie oder ein guter Platz, um miteinander ins Gespräch zu kommen“, kündigte Köngens Bürgermeister Ronald Scholz bei der offiziellen Eröffnung an.