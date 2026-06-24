Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Köngen (Kreis Esslingen) ereignet hat. Dabei wurde ein 83-Jähriger schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Köngen (Kreis Esslingen) ist ein 83 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 73-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem Smart in einer Fahrzeugschlange auf der Gottlieb-Daimler-Straße von der B 313 herkommend unterwegs gewesen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Schlosserstraße wollte er, wie die Fahrzeuge vor ihm, einen 83 Jahre alten Radfahrer überholen.

 

Auto berührt mit Außenspiegel den Fahrradlenker

Dabei berührte der Außenspiegel des Smart den Lenker des Trekkingrads. Daraufhin stürzte der Senior zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Nach Angaben der Polizei hatte der Radler keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/39 90 420 zu melden.