Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Köngen (Kreis Esslingen) ereignet hat. Dabei wurde ein 83-Jähriger schwer verletzt.

Melanie Csernak 24.06.2026 - 12:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Köngen (Kreis Esslingen) ist ein 83 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 73-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem Smart in einer Fahrzeugschlange auf der Gottlieb-Daimler-Straße von der B 313 herkommend unterwegs gewesen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Schlosserstraße wollte er, wie die Fahrzeuge vor ihm, einen 83 Jahre alten Radfahrer überholen.