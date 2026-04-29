Köngen: „Die Menschen wollen was tun“ – So soll die Energiewende vorangetrieben werden

Die Energiewende ist der fundamentale Umbau des Energiesystems weg von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdöl oder Erdgas und Kernenergie hin zu erneuerbaren Quellen. Sie ist eine Generationenaufgabe, die ökologische Notwendigkeit mit wirtschaftlicher Modernisierung verbindet. Doch die Umsetzung hat es in sich – vor allem für Einzelkämpfer. Deswegen will die SPD im Schulterschluss mit den Grünen in Köngen eine Bürgerenergie-Genossenschaft auf den Weg bringen. Die Kick-off-Veranstaltung findet am 30. April im Treffpunkt Spitalgarten (Gemeinschaftsraum im 2. Obergeschoss) um 19.30 Uhr statt.

„Wir wollen möglichst vielen Menschen aus Köngen und auch darüber hinaus Möglichkeiten eröffnen, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen“, kündigt SPD-Gemeinderat Bernd Vogel an. Das gilt insbesondere für Leute, die es aufgrund ihrer persönlichen Situation schwer haben, die Energiewende mitzugestalten. Mieter etwa, die zwar inzwischen einen Rechtsanspruch auf die Installation eines Balkonkraftwerks haben, dazu braucht es aber einen Balkon. „Oder Miteigentümer in Mehrfamilienhäusern – wenn einer dafür ist und der Rest dagegen, wird es mit einer PV-Anlage auf dem Dach auch nichts“, erklärt Vogel.

Die Genossenschaft soll kein parteipolitisches Projekt werden

Zusammen mit seinen Fraktionskollegen Axel Traub, Gerhard Gorzellik sowie Barbara Deuschle von den Grünen sucht der Steuerberater nach Mitstreitern für das ehrgeizige Projekt, um privates Kapital zu bündeln und lokale Energieprojekte umzusetzen. Die Grundidee treibt die Räte schon länger um: So stellte die SPD bei den Haushaltsberatungen im Januar den Antrag auf Bereitstellung von 10 000 Euro als Zuschuss zur Initiierung einer Bürgerenergie-Genossenschaft. Damit hatte sie allerdings keinen Erfolg. Die Tür, dass die Kommune noch mit auf den Zug aufspringt, ist indes nicht zu, betont SPD-Fraktionschef Gorzellik: „Wenn sich genügend Interessenten finden, gibt es immer noch Möglichkeiten für die Gemeinde, sich einzubringen.“ Als Beispiele nennt er die Bereitstellung von Dächern kommunaler Liegenschaften oder von Grundstücken.

Gibt es Miteigentümer in Mehrfamilienhäusern kann es mitunter zu Diskussionen um PV-Anlagen auf dem Dach kommen. Foto: picture alliance/dpa

Wichtig ist den Kommunalpolitikern, dass die Genossenschaft kein parteipolitisches Projekt werden soll: „Wir sehen uns als Initiatoren und Katalysatoren, um die Idee auf den Weg zu bringen“, bestätigt Vogel – wer dann letztlich den Hut aufhabe, sei nicht so wichtig: „Es soll ein Bürgerprojekt werden. Wir wollen damit interessierte Menschen zusammenbringen.“ Es gibt auch noch kein vorgefertigtes Konzept, etwa wie hoch das Einstiegskapital sein soll oder welche Projekte unterstützt werden sollen: „Wir haben zwar ein paar Ideen, aber die wollen wir erst gemeinsam mit den Bürgern diskutieren“, sagt Vogel.

Blick nach Nürtingen zeigt, dass es funktionieren kann

Interesse ist in Köngen auf jeden Fall vorhanden – da sind sich die Räte sicher: „Die Idee ist im Zuge der Haushaltsberatungen schon in die Gemeinde weitergetragen worden. Es wird darüber geredet“, bestätigt Grünen-Vertreterin Deuschle. Auch Axel Traub, Inhaber eines örtlichen Fachbetriebs für Heizungsbau und Solartechnik, ist schon mehrfach von seinen Kunden darauf angesprochen worden: „Ich habe den Eindruck, die Menschen wollen was tun“, sagt der Diplomingenieur.

Dass eine solche bürgerschaftliche Initiative funktionieren kann, zeigt ein Blick nach Nürtingen - die „BürgerEnergie In Nürtingen eG“ (BEGiNT) wurde im Jahr 2025 gegründet und hat bereits 119 Mitglieder, die aktuell Anteile in Höhe von über einer Million Euro gezeichnet haben. Auch in Köngen gab es bereits vor mehr als 20 Jahren aus der Bürgerschaft heraus betriebenes, ähnliches Projekt, dabei ging es um eine PV-Anlage auf der Burgschule. „Das zeigt, dass so was hier funktionieren kann“, ist sich Traub sicher. Und der Vorteil einer Genossenschaft wäre, dass die Projekte nicht auf eine Idee begrenzt sind: „Im Gegenteil, es läuft immer weiter, von Projekt zu Projekt“, sagt Traub.

Eine Anmeldung zur Kick-off-Veranstaltung am 30. April ist nicht erforderlich.