Köngen: „Die Menschen wollen was tun“ – So soll die Energiewende vorangetrieben werden

Die Energiewende ist der fundamentale Umbau des Energiesystems weg von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdöl oder Erdgas und Kernenergie hin zu erneuerbaren Quellen. Sie ist eine Generationenaufgabe, die ökologische Notwendigkeit mit wirtschaftlicher Modernisierung verbindet. Doch die Umsetzung hat es in sich – vor allem für Einzelkämpfer. Deswegen will die SPD im Schulterschluss mit den Grünen in Köngen eine Bürgerenergie-Genossenschaft auf den Weg bringen. Die Kick-off-Veranstaltung findet am 30. April im Treffpunkt Spitalgarten (Gemeinschaftsraum im 2. Obergeschoss) um 19.30 Uhr statt.