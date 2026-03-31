Was vor zehn Jahren aus einer Laune am Stammtisch der Fußballer des TSV Köngen entstand, hat sich mittlerweile zu einem festen Konzertevent in Köngen und darüber hinaus entwickelt: Am 17. und 18. April heißt es wieder „Rock under the Glock“ in der Köngener Eintrachthalle und zum Jubiläum gibt es erstmals an zwei Abenden ordentlich was auf die Ohren.

„Da ist an beiden Tagen volle Power angesagt – wir wollen die Eintrachthalle zum Beben bringen“, kündigt Edo Kaltak vom rund 20-köpfigen Organisationsteam grinsend an. Den Auftakt macht am 17. April Sonic Love, als Vorband ist die Köngener Nachwuchsband Beat 07 am Start. Die Tübinger Cover-Band Sonic Love hat sich mit Haut und Haaren den unsterblichen Klassikern der 1970er Jahren verschrieben – von Glamrock über Funk und Hardrock bis zu Disco und das nicht erst seit gestern: Über 100 Jahre Bühnenerfahrung bringt die Band um Sänger Boris Attila Kunze mit in die Eintrachthalle, für ihn ist das Konzert in Köngen zudem fast ein Heimspiel: Kunze hat 15 Jahre lang im Ort gewohnt.

Dauerbrenner Schreyner hat sich am 18. April angesagt. „Schreyner ist quasi gesetzt und praktisch ein Selbstläufer“, sagt Achim Wunderwald, Fußball-Abteilungsleiter und ebenfalls im Organisationsteam. Die achtköpfige Band aus dem Allgäu rockte unter dem Namen „Face“ zwischen 1994 und 2015 auf über 1500 Bühnen und avancierte damals schnell zu einer der erfolgreichsten Rock-Coverband Süddeutschlands. Am Ende zog es die Musiker aber wieder zu ihren Wurzeln, dem kernigen Hardrock und melodischen Metal.

2014 wurde Schreyner geboren – das Motto „Jeder Song ein Brett“ ist seitdem Programm: Der Schreyner-Trip führt direkt die goldene Ära der Rockmusik – von den 80ern über die 90er bis in die 2000er von AC/DC und Metallica über Judas Priest, Dio, Accept bis hin zu Mötley Crüe. Zum Aufwärmen gibt es in Köngen ein besonderes Schmankerl: Gerhard „Gary“ Geist unplugged – mit seiner Ausnahmestimme interpretiert der Schreyner-Sänger nur mit einer Gitarre Klassiker der Rockmusik auf ganz eigene Weise.

Zwei Tage Party in Köngens Eintrachthalle

Das Event auf zwei Tage auszuweiten bringt für die Fußballer, die alle früher aktiv für Köngen gekickt habe, natürlich einiges an Mehrarbeit, wie Edo Kaltak offen eingesteht: „Aber fürs Jubiläum geht das in Ordnung, ab 2027 reicht uns dann wieder ein Konzertabend.“ Pro Tag sind rund 35 Helfer im Einsatz, alle rekrutieren sich aus der AH-Gruppe der Köngener beziehungsweise aus deren Umfeld.

Schreyner führt durch die goldene Ära der Rockmusik. Foto: IMAGO/Dennis Duddek (Symbolbild)

Die Einnahmen des Konzerts fließen wie immer komplett in die Jugendarbeit, meist kommt ein mittlerer vierstelliger Betrag zusammen. Worauf die Köngener besonders stolz sind: „Wir haben uns in den letzten zehn Jahren in der Szene einen richtig guten Namen gemacht“, sagt Wunderwald. Viele Gäste kommen aus der Region und inzwischen bestehen gute Kontakte zu anderen Veranstaltern wie dem Team des Esslinger Benefiz-Rockfestivals „Rock for one World“ (ROW), das ebenfalls immer im Frühjahr im Esslinger Jugendhaus Komma steigt. „Wir stimmen uns eng mit dem ROW-Team ab, etwa hinsichtlich Line-Up und Termin“, bestätigt Wunderwald.

Karten für Rock under the Glock in Köngen

Und auch, dass es bei „Rock under the Glock“ immer friedlich geblieben ist, macht die Kicker stolz. „Es gab noch nie irgendwelchen Stress – man hört Musik, trinkt ein paar Bier und geht glücklich wieder heim“, sagt Mitorganisator Uwe Eglauer. Was eventuell auch am Durchschnittsalter des Events liegen könnte: Das liegt klar bei 50 plus, auch wenn ab und an schon ein paar jüngere Besucher in der Eintrachthalle gesichtet wurden. Bei den meisten Gästen ist die einst volle Haarpracht um einiges lichter geworden und das ein oder andere Band-Shirt spannt inzwischen auch über einem respektablen Wohlstandsbäuchlein. Was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tut – im Gegenteil, darin sind sich die ehemaligen Köngener Kicker einig.

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Karten gibt es noch für beide Tage, der Vorverkauf findet bei der Schwanen-Metzgerei Benz in Köngen, dem Musik-Café Eisele (Köngen) und der Wendlinger Sportkneipe „Die Kiste“ statt. Tickets kosten pro Abend 20 Euro, Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn jeweils um 19.30 Uhr.