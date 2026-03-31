Köngen „Eintrachthalle zum Beben bringen“: Zwei Tage lang gibt’s Konzerte
Zum zehnjährigen Jubiläum haben sich die Fußballer des TSV Köngen etwas Besonderes überlegt - erstmals findet das Benefizkonzert „Rock under the Glock“ an zwei Tagen statt.
Zum zehnjährigen Jubiläum haben sich die Fußballer des TSV Köngen etwas Besonderes überlegt - erstmals findet das Benefizkonzert „Rock under the Glock“ an zwei Tagen statt.
Was vor zehn Jahren aus einer Laune am Stammtisch der Fußballer des TSV Köngen entstand, hat sich mittlerweile zu einem festen Konzertevent in Köngen und darüber hinaus entwickelt: Am 17. und 18. April heißt es wieder „Rock under the Glock“ in der Köngener Eintrachthalle und zum Jubiläum gibt es erstmals an zwei Abenden ordentlich was auf die Ohren.