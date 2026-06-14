König Ludwig II., Erbauer von Schlössern wie Neuschwanstein und Linderhof, ist seit 140 tot. Königstreue gedenken dem Märchenkönig - und auch der heutige Regent des Freistaates reiht sich ein.
München/Berg - Königstreue und Monarchiefans haben am Wochenende im Freistaat des bayerischen "Märchenkönigs" Ludwig II. gedacht. Der Monarch, auf dessen Initiative unter anderem der Bau der weltweit berühmten Königsschlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee zurückging, war vor 140 Jahren tot im Starnberger See gefunden worden.