Paris, 1938: Königin Elizabeth löst eine modische Sensation aus. Elizabeth Bowes-Lyon, die Frau von König George VI., reist nach Frankreich – und verzaubert nicht nur die Franzosen mit ihrer rein weißen Reisegarderobe.

Dabei war die aus der Not geboren. Die Königin, uns heute besser bekannt als die 2002 verstorbene „Queen Mum“, konnte keine Farben tragen, denn kurz vor dem Frankreichbesuch war ihre Mutter gestorben. Der Modedesigner ihres Vertrauens, Norman Hartnell, hatte Elizabeth in Rekordzeit einen Look kreiert, der in der Trauerzeit nicht unangemessen wirkte – und ganz nebenbei Europa begeisterte.

Dafür hatte Hartnell recherchiert und herausgefunden, dass die englischen Königinnen im Mittelalter in Trauerphasen Weiß trugen. Der Couturier und seine Mannschaft kreierten an die 30 neue Looks – vom Reisekostüm bis zum Abendkleid – und motteten die eigentlich geplanten Outfits für fröhlichere Zeiten ein. Die Königin verließ Großbritannien in Schwarz – und landete in Frankreich in Blütenweiß. Eine Sensation! 2005 wurde „The White Wardrobe“ sogar im Buckingham Palace ausgestellt.

König George VI. und Königin Elizabeth besuchten 1938 Paris – und die Königin sorgte mit ihrer rein weißen Garderobe für eine Sensation. Foto: Bridgeman Images/IMAGO

Canberra, 2024: König Charles III. und Königin Camilla sind auf „Tour de Charme“ in Australien und Samoa. Das Königspaar versucht mit seinem neuntägigen Trip, der rapide bröckelnden Beliebtheit der Monarchie in „Down Under“ etwas entgegenzusetzen. Vorerst mit überschaubarem Erfolg – im Parlament in Canberra rief eine indigene Senatorin dem Monarchen „Sie sind nicht unser König!“ zu, bevor sie von Sicherheitsleuten aus dem Saal gebracht wurde. Es sind nicht die Bilder, die das Königshaus in Australien kreieren will.

König Charles III. und Königin Camilla in Canberra. Foto: AFP/BROOK MITCHELL

Charles und Camilla sind aus dem britischen Schmuddelherbst in den australischen Frühling gekommen. Und wie einst „Queen Mum“ setzt die Königin modisch auf helle Töne. In einem weißen Mantelkleid kam die 77-Jährige ins Parlament, zum Sonntagsgottesdienst in Sydney trug sie ein Ensemble in einem sehr hellen Perlgrau, bei einem Besuch im Botanischen Garten von Canberra weiße Pünktchen auf hellblauem Grund. Sollte auch Königin Camilla ihre Kleider sprechen lassen, was will sie den „Aussies“ mit ihnen sagen? Vielleicht das: Wir kommen in Frieden. Und: Habt uns doch ein bisschen lieb.