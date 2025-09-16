Darauf haben die Schülerinnen und Schüler des Königin-Katharina-Stifts hin gefiebert. Endlich haben sie wieder einen Pausenhof direkt am Gebäude. Was passiert mit dem Interim?
16.09.2025 - 15:36 Uhr
Dieser zweite Schultag nach den Ferien ist für das Königin-Katharina-Stift ein ganz besonderer gewesen: „Für die Schule ist das ein historischer Tag“, sagt die Schulleiterin, Kathrin von Vacano-Grohmann. Fast zehn Jahre war das 1903 erbaute Stuttgarter Gymnasium an der Schillerstraße ohne richtigen Pausenhof. Nun konnten die Schülerinnen und Schüler in der ersten Pause den neuen Pausenhof stürmen.