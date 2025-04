Unfall in Bayern Fünf Verletzte bei Unfall mit Kettenkarussell auf Frühlingsfest

Das Frühlingsfest in Bayreuth lockt am Ostermontag etliche Besucher an. Gegen Ende einer Fahrt des Kettenkarussells drehen sich die Gondeln plötzlich zu schnell - und prallen gegen umliegende Stangen.