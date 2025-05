In wenigen Stunden beginnt der Eurovision Song Contest. Großbritanniens Königshaus sendet vorab schon einmal einen besonderen Gruß - Ton anstellen, bitte.

red/dpa 17.05.2025 - 15:49 Uhr

Großbritanniens Königshaus hat den britischen ESC-Kandidatinnen viel Erfolg gewünscht. Der Palast veröffentlichte wenige Stunden vor Beginn des Musikwettbewerbs ein Video, in dem die Band der Irish Guards den Song „What The Hell Just Happened?“ spielten.