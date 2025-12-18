Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg wissen ihren weiteren Weg in der Champions League. Wolfsburg droht ein Hammer im Viertelfinale, den Münchnern einer Runde später.
18.12.2025 - 14:08 Uhr
München/Wolfsburg - Die Fußballerinnen des FC Bayern München treffen im Viertelfinale der Champions League auf Atlético Madrid oder Manchester United. Der VfL Wolfsburg, der in die Playoffs muss, bekommt es auf dem Weg in die Runde der letzten acht Teams mit Juventus Turin zu tun. Den Niedersächsinnen bleibt ein Duell mit Real Madrid erspart. Das ergab die Auslosung im Haus des europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz.