Quirlige Pudelpower in der Zirkusmanege

Alex und Romy Jostmann zeigen im Weltweihnachtscircus in Stuttart eine temporeiche Vorführung mit ihren sechs Königspudeln. Wie sind sie auf den Hund gekommen?

Iris Frey 29.12.2024 - 14:21 Uhr

Sie gelten als intelligent, konzentriert, aktiv und treu – die Königspudel. Erstmals zeigt der Weltweihnachtscircus diese größte Tierart unter den Pudeln, die sich auch als Therapie- und Blindenführhunde eignen, in seinem Programm. Vorgestellt werden sie von Alex und Romy Jostmann, die mit Megan, Candy, Sophia, Charlotte, Chloe und Coco Chanel auftreten. In der Manege springen die Tiere übereinander, tanzen mit Romy Jostmann, balancieren über eine Tonne und springen über kleine Barrieren – in Europa die einzigen Königspudel, die das können, erklären die beiden Artisten.