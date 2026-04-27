Wenn Willem-Alexander Geburtstag hat, jubelt fast das ganze Land. Doch einige hadern mit der Monarchie. Sie zeigen am «Koningsdag» mit einem Riesensaurier, dass sie lieber eine Republik hätten.
27.04.2026 - 14:03 Uhr
Dokkum - Mit Volksfesten in orangefarbener Pracht haben die Niederländer am Montag den 59. Geburtstag ihres Königs gefeiert. Zum offiziellen Jubelempfang am "Koningsdag" wurden Willem-Alexander und seine Familie in diesem Jahr in der alten friesischen Stadt Dokkum ganz im Norden der Niederlande begrüßt.