Eine 36-Jährige ist am frühen Dienstagmorgen auf der Königstraße in Stuttgart Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei ermittelt.

Volontäre: Frederik Herrmann (hef)

Eine 36-jährige Frau ist am Dienstagmorgen in der Königstraße in Stuttgart Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Nach Angaben der Polizei war sie gegen 7 Uhr auf dem Heimweg von einem Diskobesuch, als ein Unbekannter sie zunächst an der Brust berührte und ihr dann plötzlich ins Gesicht schlug. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen.

 

Der Täter wurde als 1,70 bis 1,80 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 89903300 beim Polizeirevier 3 in der Gutenbergstraße zu melden.