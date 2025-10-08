Eine 36-Jährige ist am frühen Dienstagmorgen auf der Königstraße in Stuttgart Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei ermittelt.

Frederik Herrmann 08.10.2025 - 14:44 Uhr

Eine 36-jährige Frau ist am Dienstagmorgen in der Königstraße in Stuttgart Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Nach Angaben der Polizei war sie gegen 7 Uhr auf dem Heimweg von einem Diskobesuch, als ein Unbekannter sie zunächst an der Brust berührte und ihr dann plötzlich ins Gesicht schlug. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen.