Königstraße in Stuttgart Insolvenz am Top-Standort: Mela-Café schließt vorzeitig
Nach jahrelangem Streit ist das Mela-Café im Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart nun geschlossen. Das Amtsgericht hat das Insolvenzverfahren eröffnet.
Das Mela-Café im Haus der Katholischen Kirche in der Stuttgarter Königstraße ist zahlungsunfähig. Das Amtsgericht Stuttgart hat das Insolvenzverfahren eröffnet und eine Rechtsanwältin zur Insolvenzverwalterin bestellt. Auf ihre Veranlassung hin wurde das Café inzwischen geschlossen.