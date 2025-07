Königstraße in Stuttgart

Die City-Initiative veranstaltet zum zweiten Mal in diesem Jahr die „Stuttgart Street Art“. Am Samstag, 19. Juli, treten zahlreiche Künstler rund um den Schlossplatz auf.

Torsten Ströbele 17.07.2025 - 11:00 Uhr

Ein Mitmachzirkus, Tanzeinlagen, Artisten, Zauberer und Clowns: All das gibt es am Samstag, 19. Juli, in der Stuttgarter Innenstadt zu sehen. Die City-Initiative (CIS) Stuttgart macht es möglich.