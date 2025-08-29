Ein Staatsprojekt geht im Schneckentempo voran: Das Land muss das Sanierungsende der Maute-Benger-Fläche erneut verschieben. Seit über zwei Jahren ist das Geschäft verwaist.
Prominente Beispiele dafür sind das Bahnprojekt Stuttgart 21 und das frühere Grand Café Planie: Zeitpläne werden angekündigt, eingehalten werden sie nicht. Nun trifft es erneut ein Objekt in allerbester Innenstadtlage. Die Sanierung der früheren Räume des Traditionshauses Maute-Benger an der Königstraße 44 dauert deutlich länger als angekündigt. Das Finanzministerium räumt auf eine Anfrage das Landtagsabgeordneten Friedrich Haag (FDP) ein: Die Fertigstellung, eigentlich nach dem aufgetretenen Wasserschaden vom vergangenen Sommer für März 2025 geplant, wird nun erst gegen Jahresende erwartet.