In Stuttgart täuscht ein Unbekannter eine Notlage vor – und bringt einen Passanten so um äußerst viel Geld. Die Polizei sucht dringend Zeugen – und spricht eine Warnung aus.
04.11.2025 - 11:42 Uhr
Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, bei der die Täter arglose Passanten ansprechen und eine finanzielle Notlage vortäuschen, um so an Bargeld zu gelangen. Im aktuellen Fall sprach ein unbekannter Mann am Samstag einen 20-jährigen Passanten gegen 12 Uhr in der Stuttgarter Königstraße an und gab sich als irischer Tourist aus.