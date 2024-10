Das Modeunternehmen Mango hat seine Flächen im Milaneo geräumt und wird wohl noch im Oktober neue Räume auf der Königstraße beziehen.

Torsten Ströbele 05.10.2024 - 10:22 Uhr

An der unteren Königstraße wird sich in den kommenden Jahren einiges verändern. Die LBBW Immobilien plant rund um die Gebäude 1a/b, 1c und 3 das neue Schlossgartenquartier. Sichtbare, positive Veränderungen soll es noch im Oktober geben. Während viele Läden erst einmal leer bleiben, bis die Bauarbeiten beendet sind, wird in der Königstraße 3 das Modeunternehmen Mango eine Filiale mit etwa 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnen.