 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Stranger Things“ an der Einkaufsmeile – Telekom öffnet Tor zu neuer Welt

Königstraße Stuttgart „Stranger Things“ an der Einkaufsmeile – Telekom öffnet Tor zu neuer Welt

Königstraße Stuttgart: „Stranger Things“ an der Einkaufsmeile – Telekom öffnet Tor zu neuer Welt
1
Ein Hingucker auf der Königstraße Foto: Torsten Ströbele

Die Erfolgsserie Stranger Things macht auch vor den Toren Stuttgarts nicht Halt. Auf der Königstraße kann man in die Fantasiewelt eintauchen.

Nein, es ist nicht das Tor zur Hölle oder der Weg zu einem Märchenschloss. Die Telekom-Filiale an der Königstraße hat im Rahmen des Weihnachtsgeschäfts die Werbetrommel neu gerührt und sorgt nun mit einem einfallsreichen Eingangsportal für einen Hingucker.

 

Es dreht sich um die Werbung für die Erfolgsserie „Stranger Things“. Derzeit läuft die fünfte und letzte Staffel beim Streamingdienst Netflix – zu sehen auch bei Magenta TV. Passend dazu macht die Telekom ihren Kundinnen und Kunden Angebote.

Stranger Things handelt von übernatürlichen Ereignissen in der fiktiven Kleinstadt Hawkins, Indiana, in den 1980er Jahren, beginnend mit dem mysteriösen Verschwinden des jungen Will Byers. Dessen Freunde (Mike, Dustin, Lucas) und seine Mutter Joyce begeben sich auf die Suche nach ihm. Dabei treffen sie auf das geheimnisvolle Mädchen Eleven (Elfi), das Superkräfte hat. Sie ist aus einem Regierungslabor geflohen.

Beliebte Serie „Stranger Things“ öffnet ein Portal in eine düstere Parallelwelt

Ein Portal in eine düstere Parallelwelt wurde geöffnet, wodurch Monster wie der Demogorgon in die reale Welt gelangen. Die Handlung entwickelt sich zu einem Kampf gegen diese dunkle Dimension und ihre Wesen wie den Mind Flayer und Vecna, wobei die Gruppe immer größere Bedrohungen bewältigen muss, die die Grenze zwischen den Welten verwischen.

Weitere Themen

Fake-Flyer am Weihnachtsmarkt: Stadt Stuttgart warnt vor gefälschten Weihnachtsmarkt-Flyern

Fake-Flyer am Weihnachtsmarkt Stadt Stuttgart warnt vor gefälschten Weihnachtsmarkt-Flyern

In Stuttgart sind Fake-Flyer aufgetaucht – mit falschen Sicherheitshinweisen für den Besuch des Weihnachtsmarkts. Die Stadt Stuttgart distanziert sich ausdrücklich.
Von Carina Kriebernig
Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs: Der Kampf von Christina Semrau berührt – und macht vielen Mut

Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs Der Kampf von Christina Semrau berührt – und macht vielen Mut

Christina Semrau, bekannt in Stuttgart für ihr Engagement im Kinderhospiz, erhielt die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs – und macht Mut, wenn alles aussichtslos erscheint.
Von Uwe Bogen
Appell des Stuttgarters Managers: Willi Weber spricht über weitere Details des brutalen Überfalls – und die Täter

Appell des Stuttgarters Managers Willi Weber spricht über weitere Details des brutalen Überfalls – und die Täter

Der frühere Formel-1-Manager Willi Weber richtet im Gespräch mit unserer Redaktion einen klaren Appell an die Politik und berichtet über weitere Einzelheiten des Überfalls.
Von Uwe Bogen
Königstraße Stuttgart: „Stranger Things“ an der Einkaufsmeile – Telekom öffnet Tor zu neuer Welt

Königstraße Stuttgart „Stranger Things“ an der Einkaufsmeile – Telekom öffnet Tor zu neuer Welt

Die Erfolgsserie Stranger Things macht auch vor den Toren Stuttgarts nicht Halt. Auf der Königstraße kann man in die Fantasiewelt eintauchen.
Von Torsten Ströbele
Exklusives Digital-Angebot: Unser Weihnachtsgeschenk – günstig wie nie: E-Paper, StZ Plus und dazu ein iPad

Exklusives Digital-Angebot Unser Weihnachtsgeschenk – günstig wie nie: E-Paper, StZ Plus und dazu ein iPad

Besonderes Angebot zu Weihnachten: Für 42,90 Euro monatlich gibt es jetzt unser E-Paper, Zugang zu allen Inhalten im Web – und gratis dazu ein Tablet von Apple. Jetzt sichern!
Von Tim Höhn
Protestaktionen in Stuttgart: Massiver Widerstand gegen Sparpläne der Stadt – „viele haben Existenzängste“

Protestaktionen in Stuttgart Massiver Widerstand gegen Sparpläne der Stadt – „viele haben Existenzängste“

Die Stadt muss sparen. Immer neue Hiobsbotschaften verunsichern Familien, Schulen und freie Träger. Vor der nächsten Runde in den Haushaltsberatungen rufen sie zu Protesten auf.
Von Alexandra Kratz
Nachhaltig leihen in Stuttgart: Mieten statt kaufen: Leihangebote für Eltern in Stuttgart

Nachhaltig leihen in Stuttgart Mieten statt kaufen: Leihangebote für Eltern in Stuttgart

Immer neue Kindersachen nötig? Diese vier Stuttgarter Leihangebote zeigen, wie Eltern nachhaltig sparen und trotzdem bestens ausgestattet sind.
Von Jovanna Imalski
Spektakulärer Unfall in Stuttgart: Litfaßsäule landet auf Autodach – Fahrerin aus Auto befreit

Spektakulärer Unfall in Stuttgart Litfaßsäule landet auf Autodach – Fahrerin aus Auto befreit

Eine Autofahrerin verliert in Stuttgart-Mitte die Kontrolle, kracht gegen eine Hauswand und löst damit eine unheilvolle Kettenreaktion aus.
Von Matthias Kapaun
Schnee an den Feiertagen: Weiße Weihnachten in Stuttgart – wer erinnert sich?

Schnee an den Feiertagen Weiße Weihnachten in Stuttgart – wer erinnert sich?

Ja, an den Feiertagen lag schon einmal Schnee in Stuttgart. Aber es ist lange her. Und der DWD wagt einen ersten Ausblick auf Heiligabend 2025.
Von Jan Georg Plavec
Neues Café in Stuttgart: Crave eröffnet am Schlossplatz – dahinter steckt keine Unbekannte

Neues Café in Stuttgart Crave eröffnet am Schlossplatz – dahinter steckt keine Unbekannte

Mitten in Stuttgart eröffnet das Café Crave und lockt mit kreativen Drinks und veganen Verführungen. Das ist in der coolen Location am Schlossplatz noch geplant.
Von Tanja Simoncev
Weitere Artikel zu Stuttgart Stranger Things Innenstadt Telekom Königstraße
 
 