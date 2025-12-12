Königstraße Stuttgart „Stranger Things“ an der Einkaufsmeile – Telekom öffnet Tor zu neuer Welt
Die Erfolgsserie Stranger Things macht auch vor den Toren Stuttgarts nicht Halt. Auf der Königstraße kann man in die Fantasiewelt eintauchen.
Die Erfolgsserie Stranger Things macht auch vor den Toren Stuttgarts nicht Halt. Auf der Königstraße kann man in die Fantasiewelt eintauchen.
Nein, es ist nicht das Tor zur Hölle oder der Weg zu einem Märchenschloss. Die Telekom-Filiale an der Königstraße hat im Rahmen des Weihnachtsgeschäfts die Werbetrommel neu gerührt und sorgt nun mit einem einfallsreichen Eingangsportal für einen Hingucker.