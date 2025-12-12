Königstraße Stuttgart: „Stranger Things“ an der Einkaufsmeile – Telekom öffnet Tor zu neuer Welt

Nein, es ist nicht das Tor zur Hölle oder der Weg zu einem Märchenschloss. Die Telekom-Filiale an der Königstraße hat im Rahmen des Weihnachtsgeschäfts die Werbetrommel neu gerührt und sorgt nun mit einem einfallsreichen Eingangsportal für einen Hingucker.

Es dreht sich um die Werbung für die Erfolgsserie „Stranger Things“. Derzeit läuft die fünfte und letzte Staffel beim Streamingdienst Netflix – zu sehen auch bei Magenta TV. Passend dazu macht die Telekom ihren Kundinnen und Kunden Angebote.

Stranger Things handelt von übernatürlichen Ereignissen in der fiktiven Kleinstadt Hawkins, Indiana, in den 1980er Jahren, beginnend mit dem mysteriösen Verschwinden des jungen Will Byers. Dessen Freunde (Mike, Dustin, Lucas) und seine Mutter Joyce begeben sich auf die Suche nach ihm. Dabei treffen sie auf das geheimnisvolle Mädchen Eleven (Elfi), das Superkräfte hat. Sie ist aus einem Regierungslabor geflohen.

Beliebte Serie „Stranger Things“ öffnet ein Portal in eine düstere Parallelwelt

Ein Portal in eine düstere Parallelwelt wurde geöffnet, wodurch Monster wie der Demogorgon in die reale Welt gelangen. Die Handlung entwickelt sich zu einem Kampf gegen diese dunkle Dimension und ihre Wesen wie den Mind Flayer und Vecna, wobei die Gruppe immer größere Bedrohungen bewältigen muss, die die Grenze zwischen den Welten verwischen.