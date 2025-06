Obwohl sie nicht schädlich sind, zählen Silberfischchen wohl zu den eher ungern gesehen Gästen. Aber wo verstecken sich die Tiere und können Sie klettern?

Matthias Kemter 25.06.2025 - 14:32 Uhr

Silberfischchen gehören zur Familie der Fischchen (Zygentoma). Obwohl es weltweit rund 400 verschiedene Arten gibt, sind in Deutschland nur etwa 6 von ihnen vertreten. Die meisten davon leben ausschließlich in Gebäuden (1). Am häufigsten sind dabei Silberfischchen und ihre etwas robusteren Verwandten, die Papierfischchen anzutreffen. Die beiden Arten sind mit bloßem Auge oft nur schwer zu unterscheiden.